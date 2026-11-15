/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/போதையில் விபத்து எலக்ட்ரீஷியன் உயிரிழப்பு
ADDED : நவ 14, 2026 06:15 AM
அ நிறம் | அளவு
குமாரபாளையம்:குமாரபாளையம்,
ஓட்டன் கோவில் பகுதியை சேர்ந்தவர் யோகேஸ்வரன், 24; இவர், நேற்று
முன்தினம், ஆனங்கூர் சாலை, சானாங்காட்டுபள்ளம் பகுதியில், 'ஹீரோ
ஸ்பிளண்டர்' டூவீலரில் குடி போதையில் சென்றுகொண்டிருந்தார்.
அப்போது,
நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்ததில் படுகாயமடைந்தார். அருகில்
இருந்தவர்கள் அவரை மீட்டு, சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு
சேர்த்தனர். சிகிச்சை பெற்று வந்த யோகேஸ்வரன், நேற்று காலை, 6:15
மணிக்கு உயிரிழந்தார். குமாரபாளையம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.