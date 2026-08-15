மின்வாரிய ஓய்வு பெற்றோர் நல அமைப்பின் கூட்டம்

ADDED : ஆக 14, 2026 06:02 AM
நாமக்கல்,:நாமக்கல்லில், மின் வாரிய ஓய்வு பெற்றோர் நல அமைப்பின் பேரவை கூட்டம் நடந்தது.
நாமக்கல்லில்
நடந்த, தமிழ்நாடு மின்வாரிய ஓய்வு பெற்றோர் நல அமைப்பின் பேரவை
கூட்டத்திற்கு கிளை தலைவர் சின்னுசாமி தலைமை வகித்தார். மாநில
செயலாளர் விவேகானந்தன் சிறப்புரையாற்றினார். கூட்டத்தில், தமிழக
முதல்வர் தேர்தல் கால வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற வேண்டும். 70 வயது
பூர்த்தி அடைந்த அனைத்து ஓய்வூதியர்களுக்கு கூடுதல் ஓய்வூதியம்
வழங்க வேண்டும்.
புதிய ஓய்வூதியத்தை ரத்து செய்து பழைய ஓய்வூதிய
திட்டத்தை நடைமுறை படுத்த வேண்டும். மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தை
மின்வாரியமே எடுத்து நடத்த வேண்டும். ஒப்பந்த பணி காலத்தை சேர்த்து
ஓய்வூதியம் கணக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்பன குறித்த தீர்மானங்கள்
நிறைவேற்றப்பட்டன.
துணைத் தலைவர்கள் குப்பண்ணன், ஜெயமணி, இணை
செயலாளர் ராஜீ, மண்டல செயலாளர் காளியப்பன், செயலாளர் ராமசாமி,
பொருளாளர் அழகேசன் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.