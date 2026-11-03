பணியாளர்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற சூழல் போராட்டம் நடத்த ஆலோசனை
பணியாளர்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற சூழல் போராட்டம் நடத்த ஆலோசனை
ADDED : நவ 02, 2026 05:46 AM
நாமக்கல்:''பணியாளர்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற சூழல் உள்ளதால், டாஸ்மாக் கடைகளை அடைத்து போராட்டம் செய்வது குறித்து ஆலோசித்து வருகிறோம்,'' என, அனைத்து டாஸ்மாக் தொழிற்சங்கங்களின் கூட்டு நடவடிக்கை குழு ஒருங்கிணைப்பாளர் நீதிநாயகம் கூறினார்.
இதுகுறித்து, நிருபர்களிடம் அவர் கூறியதாவது:-
நாமக்கல் மாவட்டத்தில், 155 டாஸ்மாக் கடைகள் செயல்படுகின்றன. இக்கடைகளில், ஊழியர் பற்றாக்குறை உள்ளது. பொது இடமாறுதல் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வருகிறோம். காலி மதுபாட்டில்களை திரும்ப பெறும் திட்டத்தை, நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில், அதை அமல்படுத்த அரசு முனைப்பு காட்டி வருகிறது.
அதே நேரத்தில், பணி நிரந்தரம் கோரிக்கைகளுக்கு அரசு ஏற்க மறுக்கிறது. காலி மதுபாட்டில்களை பெறும் திட்டத்தில், பல்வேறு நடைமுறை சிக்கல்கள் உள்ளன. பெறப்படும் பாட்டில்களை, 'ஸ்கேன்' செய்வது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளால், கால தாமதம் ஆகிறது. அதனால், அந்த திட்டத்தை டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் பெறும் திட்டத்தை கைவிட்டு மாற்று வழியில் செயல்படுத்த வேண்டும். காலி மதுபாட்டில்களை திரும்ப பெறும் திட்டத்தால், டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் மிகவும் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
இன்று (நேற்று) ப.வேலுார் பகுதியில் பிள்ளூர், வசந்தபுரத்தில், டாஸ்மாக் பணியாளர்கள் புருஷோத்தமன், மாரிமுத்து ஆகியோர், மது வாங்க வந்தவர்களால் பாட்டிலால் தாக்கப்பட்டுள்ளனர். தொடர்ந்து டாஸ்மாக் பணியாளர்
களுக்கு பாதுகாப்பற்ற சூழல் உள்ளது. இதனால், நாங்கள் டாஸ்மாக் கடைகளை அடைத்து போராட்டம் செய்வது தொடர்பாக ஆலோசித்து வருகிறோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.