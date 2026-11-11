நித்திய சுமங்கலி மாரியம்மன் கோவில் திருவிழா: மஞ்சள் நீராடலுடன் நிறைவு
நித்திய சுமங்கலி மாரியம்மன் கோவில் திருவிழா: மஞ்சள் நீராடலுடன் நிறைவு
ADDED : நவ 10, 2026 04:43 AM
ராசிபுரம்: ராசிபுரம் நித்திய சுமங்கலி மாரியம்மன் கோவில் தேர் திருவிழா, மஞ்சள் நீராட்டு விழாவுடன் நிறைவடைந்தது.
ராசிபுரத்தில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற நித்திய சுமங்கலி மாரியம்மன் கோவிலில், கடந்த மாதம் பூச்சாட்டுதலுடன் திருவிழா தொடங்கியது. அதை தொடர்ந்து கோவிலில் தினந்தோறும் பல்வேறு சிறப்பு பூஜைகளும், அபிஷேகங்களும் நடந்தன. மேலும், திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வுகளான கம்பம் நடுதல், பூவோடு எடுத்தல், அக்னி குண்டம் இறங்குதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் தொடர்ந்து நடந்தன. அதன் தொடர்ச்சியாக, சனிக்கிழமை சத்தாபரணம் நடந்தது. நேற்று முன்தினம் மாலை, தீபாவளி அன்று மஞ்சள் நீராட்டு நிகழ்ச்சியுடன் விழா நிறைவடைந்தது. அதில், நித்திய சுமங்கலி மாரியம்மன் உற்சவர் கோவிலில் இருந்து புறப்பட்டு, ராசிபுரம் முக்கிய வீதி வழியாக சென்று பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.