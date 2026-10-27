எக்ஸல் மருந்தியல் கல்லுாரி போலியோ விழிப்புணர்வு பேரணி
எக்ஸல் மருந்தியல் கல்லுாரி போலியோ விழிப்புணர்வு பேரணி
ADDED : அக் 27, 2026 05:40 AM
குமாரபாளையம்: நாமக்கல் மாவட்டம் குமாரபாளையம், உலக போலியோ தினத்தை முன்னிட்டு, குமாரபா-ளையம் எக்ஸல் மருந்தியல் கல்லுாரி, இந்திய மருந்தியல் ஆசிரியர் சங்க, தமிழ்நாடு கிளை மற்றும் குமாரபாளையம் ரோட்டரி சங்கம் ஆகி-யவை இணைந்து போலியோ விழிப்புணர்வு பேரணி நடத்தின. இப்பேரணி, குமாரபாளையம் ராஜம் திரையரங்கில் தொடங்கி, அரசு மருத்துவ-மனை வரை நடந்தது. இதில், எக்ஸல் மருந்தியல் கல்லுாரி மாணவர்கள், பேராசிரியர்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் பங்கேற்றனர். பேரணியில், போலியோவை தடுப்பதன் அவ-சியம், தடுப்பூசியின் முக்கியத்துவம், குழந்தை-களின் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாப்பதற்கான விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகை-களை
ஏந்திச்சென்றனர்.
எக்ஸல் கல்வி நிறுவனங்களின் நிறுவன தலைவர் நடேசன், துணை தலைவர் மதன்-கார்த்திக் ஆகியோரது வழிகாட்டுதல்படி நடந்த இந்நிகழ்ச்சியில், எக்ஸல் மருந்தியல் கல்லுாரி முதல்வர் மணிவண்ணன், இந்திய மருந்தியல் ஆசிரியர் சங்க, தமிழ்நாடு கிளை நிர்வாகிகள், குமாரபாளையம் ரோட்டரி சங்க நிர்வாகிகள், ஆசிரியர் கள், மாணவர்கள் கலந்துகொண்டனர்.