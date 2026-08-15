எக்ஸல் கல்வி நிறுவனங்களின் சார்பில் -எக்ஸல் ட்ராபி -- 2026 விளையாட்டு போட்டி
எக்ஸல் கல்வி நிறுவனங்களின் சார்பில் -எக்ஸல் ட்ராபி -- 2026 விளையாட்டு போட்டி
ADDED : ஆக 14, 2026 06:01 AM
குமாரபாளையம்:குமாரபாளையம்
எக்ஸல் கல்வி நிறுவனம் சார்பில், 19 வயதிற்குட்பட்ட பள்ளி மாணவ,
மாணவியரின் விளையாட்டு திறனை வெளிக்கொணரும் வகையில் 'எக்ஸல் ட்ராபி -
2026' என்ற பள்ளி அளவிலான விளையாட்டு போட்டி இரண்டு நாட்கள் நடந்தது.
எக்ஸல்
கல்வி நிறுவனங்களின் நிறுவன தலைவர் நடேசன், துணைத்தலைவர்
மருத்துவர் மதன் கார்த்திக், தொழில்நுட்ப வளாக செயல் இயக்குனர்
பொம்மண்ண ராஜா, தொழில்நுட்ப இயக்குனர் செங்கோட்டையன் ஆகியோர்
தலைமையில் நடந்தது. எக்ஸல் வணிகவியல் மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரி
முதல்வர் விமல் நிஷாந் முன்னிலை வகித்தார். டீன் -ஷியாம் உமாசங்கர்
வரவேற்றார். பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 1,400-க்கும் மேற்பட்ட
பள்ளி மாணவ, மாணவியர் கலந்து கொண்டனர்.
'எக்ஸல் ட்ராபி - 2026' போட்டி
தொடரில் மாணவர்களுக்கு கைப்பந்து, பேட்மிண்டன், கோ-கோ, எறிபந்து,
கிரிக்கெட் மற்றும் கபடி போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. பேட்மிண்டன்
போட்டிகளில் மாணவ, மாணவியர் சிறப்பாக விளையாடி தங்கள் திறனை
வெளிப்படுத்தினர். சிறப்பாக விளையாடி வெற்றி பெற்ற, சிறப்பிடம் பெற்ற
அணிகளுக்கு எக்ஸல் கல்வி நிறுவனங்களின் சார்பில் பரிசு, கேடயங்கள்,
சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டன.
பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து வந்த
மாணவர்கள், ஒரே இடத்தில் ஒன்றிணைந்து விளையாடியதன் மூலம்,
அவர்களிடையே புதிய நட்புறவும், விளையாட்டு சகோதரத்துவ உணர்வும்
உருவானது. எக்ஸல் கல்லுாரி உடற்கல்வி இயக்குனர் விவேகானந்தன் நன்றி
கூறினார்.