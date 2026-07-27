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கூட்டுறவு மேலாண்மை பயிற்சி விண்ணப்பிக்க அவகாசம் நீட்டிப்பு

கூட்டுறவு மேலாண்மை பயிற்சி விண்ணப்பிக்க அவகாசம் நீட்டிப்பு

ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:27 AM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:27 AM

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நாமக்கல்:நாமக்கல் கூட்டுறவு மேலாண்மை நிலையத்தில், முழுநேர கூட்டுறவு மேலாண்மை பட்டய பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிக்க அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டது.

நாமக்கல் கூட்டுறவு மேலாண்மை நிலையத்தில், 2026 - -2027ம் ஆண்டிற்கான முழுநேர கூட்டுறவு மேலாண்மை பட்டய பயிற்சி நடக்கிறது. இப்பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் நபர்கள் இணையதளம் வழியாக விண்ணப்பங்களை பதிவு செய்து வந்தனர்.

இதற்கு முன் விண்ணப்பிக்க கடைசி நாளாக ஜூலை, 21ம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில், மாணவர்களின் நலன் கருதி விண்ணப்பிக்கும் கால அவகாசம் வரும் ஜூலை, 31ம் தேதி மாலை, 5:00 மணி வரை நீட்டிக்கப்பட்டு உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

இதுகுறித்து நாமக்கல் மண்டல கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளர் தனலட்சுமி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: நாமக்கல் கூட்டுறவு மேலாண்மை நிலையத்தில் நடக்கும் முழுநேர கூட்டுறவு மேலாண்மை பட்டய பயிற்சிக்கு சேர்க்கை நடந்து வருகிறது. 12 மாதம் கொண்ட இப்பயிற்சி, இரண்டு பருவ முறைகளாக தமிழ் வழியில் கற்பிக்கப்படுகிறது. பயிற்சி கட்டணமாக, 20,750 ரூபாய் நிர்ணயிக்கப்பட்டு உள்ளது.

இப்பயிற்சியில் சேர விரும்பும் நபர்கள் பிளஸ் 2 தேர்ச்சி அல்லது, 3 ஆண்டுகள் பட்டயப்

பயிற்சி முடித்திருக்க வேண்டும். கடந்த ஜூலை, 1ம் தேதியன்று குறைந்தபட்சம், 17 வயது பூர்த்தி அடைந்தவராக இருக்க வேண்டும். அதிகபட்ச வயது வரம்பு எதுவும் இல்லை.

விருப்பமுள்ள நபர்கள் www.tncu.tn.gov.in என்ற இணையதளம் மூலமாக, 100 ரூபாய் செலுத்தி விண்ணப்பிக்கலாம்.

விண்ணப்பங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு, உடனுக்குடன் சேர்க்கை நடக்கும். இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்த விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, அதில் சுயஒப்பமிட்டு நாமக்கல், சேலம் பிரதான சாலை, முருகன் கோவில் பஸ் ஸ்டாப் அருகில் உள்ள நாமக்கல் கூட்டுறவு மேலாண்மை நிலையத்தில் நேரில் ஒப்படைக்க வேண்டும். கூடுதல் விபரங்களுக்கு அலுவலக முகவரியிலோ அல்லது, 04286 - 290908, 99406 39903 ஆகிய தொலைபேசி எண்களிலோ தொடர்பு கொண்டு தகவல்களை பெறலாம்.

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