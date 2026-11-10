மீன் பிடிக்க ஏலம் விடப்படாத நிலையில் அக்கரைப்பட்டி ஏரியில் போலி பேனர் மோதல்
மீன் பிடிக்க ஏலம் விடப்படாத நிலையில் அக்கரைப்பட்டி ஏரியில் போலி பேனர் மோதல்
ADDED : நவ 09, 2026 05:41 AM
வெண்ணந்துார்:வெண்ணந்துார் ஒன்றியம், அக்கரைப்பட்டி ஏரியில் மீன் பிடிக்க ஏலம் விடப்படாத நிலையில், போலியான பேனர் வைக்கப்பட்ட விவகாரம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
வெண்ணந்துார் ஒன்றியம், அக்கரைப்பட்டி ஏரி, 70 ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ளது. இங்குள்ள ஏரியில் மீன் பிடிக்க ஆண்டுதோறும் நீர்வளத்துறை சார்பில் ஏலம் விடப்படுவது வழக்கம். சில ஆண்டுகளுக்கு முன் மீன்பிடிப்போர் சங்கம், மீனவர்கள் குடும்பங்கள், கூட்டுறவு அமைப்புகள் மட்டுமே ஏலம் எடுக்கும் சூழல் இருந்தது. ஆனால், பொது ஏலம் விட வேண்டும் என நீதிமன்றம் மூலம் அனுமதி பெற்று வந்தனர். சில ஆண்டுகள் பொது ஏலம் விடப்பட்டது. இதனால், மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுகிறது எனக்கூறி மீண்டும் மீனவர் குழுக்களுக்கு ஏலம் விட வேண்டும் என நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இதனால், கடந்தாண்டு அக்கரைப்பட்டியில் மீன் பிடிக்க ஏலம் விடப்படவில்லை. இந்நிலையில் அப்பகுதியை சேர்ந்த பொதுமக்கள் சிலர் துாண்டில் மூலம் அவ்வப்போது மீன் பிடித்து வந்தனர்.
இந்த சூழலில், பொதுமக்களை அச்சுறுத்தும் நோக்கத்தில் சிலர் போலியாக ஒரு பேனரை தயாரித்துள்ளனர். அதில், மத்திய, மாநில அரசு சின்னங்களை பயன்படுத்தியுள்ளது மட்டுமின்றி, போலீஸ், நீர்வளத்துறை, ஏரி நீரை பயன்படுத்துவோர் என்ற பெயரில் பேனர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதனால், அப்பகுதி விவசாயிகள், பொதுமக்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர். இதனால், இந்த போலி பேனரை அச்சடித்தவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, கோரியதுடன் போட்டிக்காக மீன் பிடி திருவிழா நடப்பதாக பேனர் அடித்து சமூக வலைதளங்களில் பரப்பி வருகின்றனர். இதனால், வெண்ணந்துார் பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. பிரச்னை பெரிதாகி வருவதை பார்த்த நீர்வளத்துறை, தற்போது பேனர் ஒன்றை வைத்துள்ளது. அதில், 'ஏலம் நடத்தாததால் யாரும் மீன் பிடிக்க கூடாது' என எச்சரித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.