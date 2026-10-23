போலி வீட்டு வரி ரசீது தயாரித்தவர் தலைமறைவு

ADDED : அக் 02, 2026 04:52 AM
நாமகிரிப்பேட்டை:அரசு முத்திரையுடன் கூடிய, போலி வீட்டு வரி ரசீது தயாரித்து, மின் இணைப்பு பெற்றவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
நாமக்கல் மாவட்டம், நாமகிரிப்பேட்டை
அய்யாசாமி தோட்டத்தை சேர்ந்தவர் சத்தீஸ்வரன், 58. இவர், 1.25 கோடி
ரூபாய் மதிப்பில் புதிதாக வீடு கட்டினார். இந்த வீட்டிற்கு, மின்
இணைப்பு கோரி விண்ணப்பிக்க, தேவையான வீட்டு வரி ரசீது அவரிடம் இல்லை.
இதையடுத்து, போலியாக வீட்டு வரி ரசீதை தயாரித்து, மின்வாரிய
அலுவலகத்தில் வழங்கி, ஏற்கனவே இருந்த தற்காலிக மின் இணைப்பை, வீட்டு
பயன்பாட்டுக்கான மின் இணைப்பாக
மாற்றிக்கொண்டார்.
இந்நிலையில்,
சத்தீஸ்வரன் போலி வரி ரசீது தயாரித்து மின் இணைப்பு பெற்றதாக புகார்
எழுந்தது. மின்வாரிய அதிகாரிகள் நடத்திய விசாரணையில்,
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணம் போலி என்பது உறுதியானது. இந்த ஆவணத்தின்
உண்மைத்தன்மையை முழுமையாக சரிபார்க்கும் வகையில்,
நாமகிரிப்பேட்டை டவுன் பஞ்., செயல் அலுவலர் ஆறுமுகம், ரசீதை ஆய்வு
செய்தார். அப்போது, டவுன் பஞ்., நிர்வாகத்தின் அரசு முத்திரை மற்றும்
அதிகாரியின் கையெழுத்தை போலியாக போட்டு மோசடி செய்தது தெரிந்தது.
இதையடுத்து, செயல் அலுவலர் ஆறுமுகம், நேற்று நாமகிரிப்பேட்டை போலீஸ்
ஸ்டேஷனில் புகாரளித்தார்.
அதில், அரசு முத்திரையை முறைகேடாக
பயன்படுத்தி, போலி ஆவணம் தயாரித்த சத்தீஸ்வரன் மற்றும் அவருக்கு
உடந்தையாக செயல்பட்ட நபர்கள் மீது, உரிய விசாரணை மேற்கொண்டு
குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என தெரிவித்திருந்தார்.
நாமகிரிப்பேட்டை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, தலைமறைவான சத்தீஸ்வரனை
தேடி வருகின்றனர்.