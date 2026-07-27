/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/டூவீலர் மோதி விவசாயி பலி
ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:22 AM
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சேந்தமங்கலம்:கொல்லிமலை
அருகே, குண்டணி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் நைனாமலை, 55; விவசாயம் செய்து
வருகிறார். இவர், நேற்று முன்தினம் இரவு, தன் டூவீலரில் ஒத்தக்கடை
கிராமத்திற்கு சென்று கொண்டிருந்தார்.
அப்போது அங்குள்ள ஒரு வளைவில்
திரும்பும்போது, எதிர்பாராத விதமாக எதிரில் வந்த டூவீலருடன் நேருக்கு நேர்
மோதியது. படுகாயமடைந்த நைனாமலையை, அக்கம் பக்கத்தினர் மீட்டு சேலம் அரசு
மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு தீவிர சிகிச்சை பெற்று வந்த நைனாமலை
உயிரிழந்தார். செங்கரை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.