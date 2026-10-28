கிணற்றில் தவறி விழுந்து விவசாயி பரிதாப பலி

ADDED : அக் 28, 2026 05:32 AM
நாமகிரிப்பேட்டை: நாமகிரிப்பேட்டை ஒன்றியம், கார்கூடல்பட்டி, ராஜாபாளையம் உடையார் தோட்டம் பகுதியை சேர்ந்தவர் காளியப்பன் மகன் வடிவேல், 65; விவசாயி. இவர் ஆடுகளை வளர்த்து வந்தார்.
நேற்று முன்தினம் மாலை, தோட்டத்தில் மேய்ந்து கொண்டிருந்த வடிவேலுவின், இரண்டு ஆட்டு குட்டிகள் அங்குள்ள கிணற்றில் எதிர்பாராதவிதமாக தவறி விழுந்தன. இதை கண்ட வடிவேல், ஆட்டு குட்டியை மீட்க உடனடியாக கிணற்றுக்குள் இறங்கினார். அப்போது கால் தவறி
கிணற்றில் விழுந்தார். நீச்சல் தெரியாததால் தண்ணீரில் மூழ்கி சம்பவ இடத்திலேயே மூச்சுத்திணறி உயிரிழந்தார்.
நீண்ட நேரமாகியும் அவர் வீடு திரும்பாததால் சந்தேகமடைந்த குடும்பத்தினர் தோட்டத்திற்கு சென்று பார்த்தபோது, கிணற்றுக்குள் அவர் சடலமாக மிதப்பது தெரியவந்தது. ஆயில்பட்டி போலீசார், வடிவேலின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரித்து
வருகின்றனர்.