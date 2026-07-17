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வண்டல் மண் கடத்துவதாக புகார் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயி

வண்டல் மண் கடத்துவதாக புகார் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயி

ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:28 AM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:28 AM

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ராசிபுரம்:ராசிபுரம் அருகே, விவசாய பயன்பாட்டிற்கு மண் எடுப்பதாக கூறி, சட்டவிரோதமாக தனியார் நிலத்திற்கு மண் அள்ளிச் சென்ற கும்பலை, விவசாயி தடுத்து நிறுத்தி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார்.

ராசிபுரம் அடுத்த பட்டணம் பகுதியில் உள்ள ஏரியில், விவசாய பயன்பாட்டிற்காக வண்டல் மண் அள்ளி விற்று வருகின்றனர். இந்த கும்பல் ஏரியிலிருந்து வண்டல் மண்ணை அள்ளி, தனியார் பிளாட் அமைக்கும் பணி மற்றும் கட்டுமான பணிகளுக்கு கொண்டு சென்று அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்து வருகின்றன.

முறையாக வண்டல் மண் எடுப்பதற்கு, விவசாயிகள் அனுமதி கேட்டு விண்ணப்பித்த நிலையில், அதிகாரிகளால் அவர்களுக்கு அனுமதி வழங்கவில்லை. ஆனால், மண் கடத்தும் கும்பலுக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கி வருவதாகக் கூறி, விவசாயி ஒருவர் ஏரியில் நேற்று வண்டல் மண் அள்ளிக் கொண்டிருந்த வாகனங்களை தடுத்து நிறுத்தி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார்.

பொதுவாக ஏரிகளில் வண்டல் மண் அள்ளும்போது, நீர்வளத்துறை சார்பில் ஏரியில் அந்த துறை சார்பில் அதிகாரி ஒருவரை நியமித்து, அப்பகுதியில் வண்டல் மண் எவ்வளவு அள்ளப்படுகிறது, எத்தனை முறை வாகனங்கள் செல்கிறது என்பது குறித்து அதை பதிவு செய்து, பின்னர் வாகனத்தை வெளியே அனுப்ப வேண்டும் என்பது விதிமுறை. ஆனால் அங்கு நீர்வளத் துறை அதிகாரிக்கு பதிலாக அந்த இடத்தில் ஓய்வு பெற்ற முன்னாள் போலீஸ் எஸ்.ஐ., ஒருவரை பணியமர்த்தி வண்டல் மண் அள்ளும் பணியை செய்து வந்தது தெரியவந்தது.

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