மினி ஆட்டோ மோதி விவசாயி உயிரிழப்பு

ADDED : அக் 24, 2026 05:44 AM
ப.வேலுார்:.வேலுார்
அருகே, வடகரையாத்துாரை சேர்ந்தவர் தமிழரசன், 55; விவசாயி. இவர்,
நேற்று காலை, வடகரையாத்துார் மெயின் ரோட்டில் உள்ள டீ கடைக்கு
சென்றுவிட்டு, தன் இருசக்கர வாகனத்தில் வீடு திரும்பி
கொண்டிருந்தார். அப்போது, ப.வேலுாரில் இருந்து ஜேடர்பாளையம் நோக்கி
சென்ற மினி ஆட்டோ, இவரது வாகனத்தின் மீது மோதியது.
இதில், கீழே
விழுந்த தமிழரசன், தலைக்கவசம் அணியாததால் தலையில் பலத்த காயமடைந்து
சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். ஜேடர்பாளையம் போலீசார்
வழக்குப்பதிந்து, விபத்து ஏற்படுத்திய அதே பகுதியை சேர்ந்த மினி
ஆட்டோ டிரைவர் மனோஜ், 55, என்பவரை கைது செய்தனர்.
* குமாரபாளையம்
அருகே, சேலம் -- கோவை புறவழிச்சாலை, தனியார் கல்லுாரி அருகே அடையாளம்
தெரியாத வாகனம் மோதியதில், ஆண் சடலம் கிடப்பதாக போலீசாருக்கு தகவல்
கிடைத்தது. அங்கு சென்ற போலீசார், சடலத்தை கைப்பற்றி விசாரணை
நடத்தினர். அதில், குமாரபாளையம் அருகே, பச்சாம்பாளையம்,
அல்லிநாயக்கன்பாளையம் பகுதியை சேர்ந்த மர அறுப்பு மில் தொழிலாளி
என்ற தகவல் கிடைத்தது. இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த
குமாரபாளையம் போலீசார், தொடர்ந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.