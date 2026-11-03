பாம்பு கடித்து விவசாயி பலி

ADDED : நவ 02, 2026 05:57 AM
நாமகிரிப்பேட்டை:நாமகிரிப்பேட்டை
அடுத்த பிலிப்பாகுட்டை அருகேயுள்ள அட்டக்கல்காடு பகுதியை
சேர்ந்தவர் ராமசாமி, 68. விவசாயியான இவர், தன் சொந்த விவசாய
தோட்டத்தில் தொடர்ந்து பயிர் சாகுபடி செய்து பணிகளை கவனித்து வந்தார்.
வழக்கம்போல்,
நேற்று முன்தினம் இவர் தன் விவசாய தோட்டத்திற்கு சென்று வேலை
பார்த்துக்கொண்டிருந்தார். அப்போது வரப்பில் நடந்து செல்லும்போது
ஏதோ கடித்தது போல் இருந்தது. வலி தாங்க முடியாமல் அலறிய அவர் சிறிது
நேரத்திலேயே மயங்கி விழுந்தார்.
அவரது சத்தம் கேட்டு அக்கம்
பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் ஓடிவந்து பார்த்தனர். அங்கு மயங்கி கிடந்த
அவரை உடனடியாக மீட்டு சிகிச்சைக்காக ராசிபுரம் அரசு
மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். ஆனால், செல்லும் வழியிலேயே
ராமசாமி உயிரிழந்தார். மருத்துவமனையில் அவரை பரிசோதித்த
டாக்டர்கள், அவர் பாம்பு கடித்து இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர்.
இச்சம்பவம் குறித்து ஆயில்பட்டி போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.