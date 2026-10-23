இரு இடங்களில் சாலை விபத்து விவசாயி பலி; மூதாட்டி படுகாயம்
இரு இடங்களில் சாலை விபத்து விவசாயி பலி; மூதாட்டி படுகாயம்
UPDATED : அக் 22, 2026 07:43 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:41 PM
ராசிபுரம்: ராசிபுரம் அருகே கார் மோதிய விபத்தில், மொபட்டில் சென்ற விவசாயி உயிரிழந்தார்.
நாமக்கல் மாவட்டம், சேந்தமங்கலம் அருகே பச்சடையான்பட்டி புதுார் வடக்கு தோட்டத்தை சேர்ந்தவர் விவசாயி கோவிந்தராஜன், 55. இவர், டிவிஎஸ் எக்சல் ெஹவி டியூடி மொபட்டில் நாமக்கல்லில் இருந்து, சேலம் நோக்கி இன்று (அக்.,22) அதிகாலை 4:00 மணியளவில் சென்று கொண்டிருந்தார்.
அப்போது, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் அருகே ஓகாரப்பள்ளியை சேர்ந்த சிவராஜ்குமார், 44, தனது தாய், பெரியம்மா, அத்தை மற்றும் குழந்தைகள் உட்பட, 6 பேருடன் காரில், சபரிமலை கோவிலுக்கு சென்று விட்டு, ஊருக்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்தார்.
நாமக்கல்லில் இருந்து ஓசூர் நோக்கி சென்றபோது, ராசிபுரம் அருகே சாய்பவன் ஓட்டல் அருகே முன்னால் சென்ற கோவிந்தராஜனின் மொபட் மீது கார் மோதியது. இதில் பலத்த காயமடைந்த கோவிந்தராஜனை, அக்கம் பக்கத்தினர் மீட்டு, ராசிபுரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு பரிசோதித்த டாக்டர்கள், ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக கூறினர். ராசிபுரம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
* நாமக்கல் மாவட்டம், ராசிபுரம் அடுத்த போடிநாயக்கன்பட்டியை சேர்ந்தவர் ராஜூ மனைவி முத்தாயி, 62. இவர் நேற்று (அக்.,21) இரவு, போடிநாயக்கன்பட்டி பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே சாலையை கடக்க முயன்றார். அப்போது, பேளுக்குறிச்சி பகுதியில் இருந்து வந்த அடையாளம் தெரியாத கார், முத்தாயி மீது மோதிவிட்டு நிற்காமல் சென்றது.
இதில் துாக்கி வீசப்பட்டு காயமடைந்த முத்தாயியை மீட்டு, ராசிபுரம் தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். விபத்தை ஏற்படுத்தி விட்டு நிற்காமல் சென்ற கார் குறித்து, பேளுக்குறிச்சி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர். இதனிடையே, கார் மோதி மூதாட்டி துாக்கி வீசப்படும் காட்சி, சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.