காத்திருப்பு போராட்டத்திற்கு அனுமதி மறுத்த நிலையில் விவசாயிகள் அழைப்பு
காத்திருப்பு போராட்டத்திற்கு அனுமதி மறுத்த நிலையில் விவசாயிகள் அழைப்பு
ADDED : ஆக 09, 2026 04:56 AM
ப.வேலுார்:ராஜவாய்க்காலில்
தண்ணீர் திறக்கக்கோரி, நடக்க இருந்த காத்திருப்பு போராட்டத்திற்கு
போலீசார் அனுமதி மறுத்த நிலையில், நாளைய போராட்டத்திற்கு விவசாயிகள்
கலந்துகொள்ள, சங்க நிர்வாகிகள் அழைப்பு விடுத்துள்ளனர்.
ராஜவாய்க்காலில்
தண்ணீர் திறக்க வேண்டி, காத்திருப்பு போராட்டத்திற்கு அனுமதி கேட்டு
ராஜ வாய்க்கால் விவசாயிகள் சங்க நிர்வாகிகள், ப.வேலுார் டி.எஸ்.பி.,
வெண்ணிலாவிடம் நேற்று மனு அளித்தனர். ஆனால், போராட்டத்திற்கு
போலீசார் அனுமதி மறுத்துவிட்டனர்.
இதுகுறித்து, ப.வேலுார் பாசன
விவசாயிகள் சங்க நிர்வாகிகள் வெளியிட்ட அறிக்கை: ராஜ வாய்க்காலில்
தண்ணீர் திறந்துவிட மறுத்த அதிகாரிகளை கண்டித்தும், தண்ணீர்
திறந்துவிடும் வரையிலும், ராஜ வாய்க்கால் விவசாயிகள் சங்கம் சார்பாக
ப.வேலுார் நீர்வளத்துறை அலுவலகம் முன் காத்திருப்பு போராட்டத்தில்
ஈடுபட உள்ளோம். இதற்கு விவசாயிகள் அனைவரும் கலந்துகொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளனர்.
ப.வேலுார்
நீர்வளத்துறை உதவி செயற்பொறியாளர் வினோத்குமார் கூறுகையில்,
''கரூர் மாவட்டம், மாயனுார் பகுதி மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி
செய்ய, ஜேடர்பாளையம் அணைக்கட்டு பகுதியில் உள்ள ராஜவாய்க்காலில்
தற்போது தற்காலிகமாக நீர் நிறுத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. காவிரி
ஆற்றில் தண்ணீர் வரத்து அதிகரிக்கும்போது, ராஜ வாய்க்காலில் தண்ணீர்
திறக்கப்படும்,'' என்றார்.