விளைநிலங்களில் மழைநீர் தற்காலிக தீர்வால் விவசாயிகள் போராட்டம் வாபஸ்
விளைநிலங்களில் மழைநீர் தற்காலிக தீர்வால் விவசாயிகள் போராட்டம் வாபஸ்
ADDED : நவ 01, 2026 05:45 AM
ப.வேலுார்:விவசாய நிலங்களில் சூழ்ந்துள்ள மழைநீரை வெளியேற்ற வடிகால் வசதி ஏற்படுத்தாத மாவட்ட நிர்வாகத்தை கண்டித்து அறிவிக்கப்பட்டிருந்த போராட்டம், அதிகாரிகளின் சமரச பேச்சால் வாபஸ் பெறப்பட்டது.
ப.வேலுார் அருகே, மோகனுார் சாலையில் உள்ள ஓலப்பாளையம், இந்திரா நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் ஆக்கிரமிப்பால், 30 ஏக்கர் பரப்பிலான விவசாய நிலம் தண்ணீரில் மூழ்கி கிடக்கிறது.
இதனால், பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பயிர்கள் அழுகும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளன. இப்பகுதியை சேர்ந்த மதிவாணன், 72, நடராஜன், 78, மகாதேவன், 64, ராணி, 54, உள்ளிட்ட விவசாயிகளுக்கு சொந்தமான விளை நிலங்களில் வாழை, தென்னை, கோரை, கரும்பு உள்ளிட்ட பயிர்கள் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன.
கடந்த, இரண்டு தினங்களாக பெய்த கனமழை காரணமாக, மழைநீர் வெளியேற வழியின்றி விளைநிலங்களுக்குள் புகுந்து பெருமளவில் தேங்கியுள்ளது. அதேபோல், காமாட்சி நகர் குடியிருப்பு பகுதிகளிலும் மழைநீர் உள்ளே புகுந்துள்ளது. மேலும், மோகனுார் செல்லும் பிரதான சாலையிலேயே மழைநீர் செல்வதால் வாகன ஓட்டிகள் மிகுந்த சிரமப்படுகின்றனர். அப்பகுதியில் பெய்த கனமழை காரணமாக விவசாய நிலங்களில் மழைநீர் தேங்கி, 30 ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ள வாழை, தென்னை, கரும்பு, கோரை பயிர்கள் நீரில் மூழ்கின. வடிகால் வாய்க்கால்கள் மற்றும் நீர்வரத்து பாதைகளை சிலர் ஆக்கிரமித்து கட்டடங்களை அமைத்துள்ளனர். தற்போது தண்ணீர் தேங்கிய பிறகும் கூட அதிகாரிகள் கண்டுகொள்ளாமல் அலட்சியம் காட்டி வந்தனர்.
இதனால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாய நிலங்களுக்கு உரிய வடிகால் வசதி அமைத்து தராத மாவட்ட நிர்வாகத்தை கண்டித்து, நீரில் மூழ்கிய விவசாய நிலத்திலேயே பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகளை ஒருங்கிணைத்து, இளம் விவசாயிகள் சங்கம் சார்பில் கருப்பு கொடி ஏந்தி, நேற்று முன்தினம் காலை ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என, இளம் விவசாயிகள் சங்கத்தின் தலைவர் சவுந்தரராஜன் அறிவித்தார்.
இப்போராட்ட அறிவிப்பை தொடர்ந்து, கடந்த, ௨௯ இரவு, மோகனுார் தாசில்தார் வசந்தா, நெடுஞ்சாலைத்துறை வருவாய் ஆய்வாளர் சிவகாமி உள்ளிட்ட துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் விவசாயிகளிடம் அவசர பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
அப்போது, 'வடிகால் வாய்க்கால் மூலம் தேங்கியுள்ள மழைநீர் உடனடியாக வெளியேற்றப்படும்; மேலும் அப்பகுதியில் உள்ள வடிகால் வாய்க்கால் ஆக்கிரமிப்புகளும் விரைந்து அகற்றப்படும்' என, அதிகாரிகள் தரப்பில் உறுதியளிக்கப்பட்டது.
அதை தொடர்ந்து, பொக்லைன் இயந்திரங்கள் வரவழைக்கப்பட்டு, தற்காலிக வடிகால்கள் மூலம் விவசாய நிலங்களில் தேங்கியிருந்த மழைநீரை வெளியேற்றும் பணி நேற்று முன்தினம் தொடங்கியது. அதிகாரிகளின் நேரடி நடவடிக்கை மற்றும் உத்தரவாதத்தை ஏற்று, விவசாயிகள் நடத்தவிருந்த போராட்டத்தை கைவிடுவதாக அறிவித்தனர்.