குறு, சிறு, பெருவிவசாயி சான்றிதழ் முதல்வருக்கு விவசாயிகள் கோரிக்கை
குறு, சிறு, பெருவிவசாயி சான்றிதழ் முதல்வருக்கு விவசாயிகள் கோரிக்கை
ADDED : நவ 16, 2026 06:16 AM
நாமக்கல்:'குடும்ப
உறுப்பினர்களுக்கு தனித்தனியாக குறு, சிறு, பெரு விவசாயி
சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும்' என, விவசாய முன்னேற்ற கழக பொதுச்செயலாளர் பாலசுப்ரமணியன், தமிழக முதல்வருக்கு மனு அனுப்பி உள்ளார்.
அந்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
தமிழகத்தில், விவசாயிகளுக்கு
அரசு வழங்கிவரும் பல்வேறு நலத்திட்டங்கள், மானியங்கள், பயிர்க்கடன்
சலுகைகள், விவசாய உபகரணங்கள் மற்றும் இதர அரசு உதவிகளை
பெறுவதற்கு, சிறு, குறு விவசாயி சான்றிதழ் முக்கியமான ஆவணமாக
உள்ளது. ஆனால், தற்போது வருவாய் துறையில், சில இடங்களில், ஒரே
குடும்பத்தை சேர்ந்த கணவர், மனைவி மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு
சொந்தமாக தனித்தனியாக உள்ள விவசாய நிலங்களை கூட்டி கணக்கிட்டு,
குடும்பத்தின் ஒட்டுமொத்த நிலப்பரப்பின் அடிப்படையில், 'பெரு விவசாயி' என வகைப்படுத்துவதாக தெரிகிறது.
உதாரணமாக,
ஒரு குடும்பத்தில் கணவருக்கு தனியாக, நான்கு ஏக்கர் நிலமும்,
மனைவிக்கு தனியாக, 2 ஏக்கர் நிலமும், பட்டா மற்றும் உரிமை ஆவணங்களுடன்
இருந்தால், இருவருக்கும் தனித்தனி நில உரிமை இருக்கும்போதும்
மொத்தமாக, 6 ஏக்கர் எனக் கணக்கிட்டு, இருவரையும் பெரு விவசாயிகளாக
கருதுவது நியாயமான அணுகுமுறையா என்ற கேள்வி எழுகிறது.
அதே
நேரத்தில், ஒரே குடும்பத்தில் கணவன், மனைவி, மகன், மகள் என பலர், அரசு
வேலைவாய்ப்பை பெற்று, தனித்தனியாக பணியாற்றுவதற்கும், அவரவர்
பணிக்கால அடிப்படையில், ஓய்வூதிய பலன்களை பெறுவதற்கும் வாய்ப்பு
உள்ளது. ஆனால், விவசாயத்தில் மட்டும் தனித்தனியாக நில உரிமை
கொண்டுள்ள நபர்களின் உரிமையை ஏன் தனித்தனியாக பரிசீலிக்க கூடாது.
விவசாயிகளுக்கும்,
அரசு அலுவலர்களுக்கும் வெவ்வேறு அணுகுமுறைகள் இருப்பது போல்,
விவசாயிகளிடையே உணர்வு ஏற்பட்டுள்ளது. விவசாயிகளின்
உரிமைகளும், வாழ்வாதாரமும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டியது அரசின் கடமை.
அதனால், குடும்ப உறுப்பினர்களின் நிலங்களை ஒட்டுமொத்தமாக கூட்டி
கணக்கிட்டு, விவசாயி வகைப்பாடு செய்யும் நடைமுறையை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும்.
ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நில உரிமையாளருக்கும், அவரவர் நிலப்பரப்பு மற்றும் நடைமுறையில்
உள்ள அரசு விதிமுறைகளின் அடிப்படையில், குறு விவசாயி, சிறு விவசாயி
அல்லது பெரு
விவசாயி என, தனித்தனியாக சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும்.
இக்கோரிக்கையை ஆய்வு செய்து, விவசாயிகளின் நலனை கருத்தில் கொண்டு
உடனடியாக உரிய அரசாணை அல்லது தெளிவான சுற்றறிக்கை வெளியிட
வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.