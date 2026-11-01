ராசிபுரம் வாரச்சந்தையை திறக்கக்கோரி உழவர்சந்தை விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்
ராசிபுரம் வாரச்சந்தையை திறக்கக்கோரி உழவர்சந்தை விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்
ADDED : அக் 31, 2026 06:23 AM
நாமக்கல்,:ராசிபுரம் உழவர்சந்தை விவசாயிகள், நாமக்கல் கலெக்டர் மதுபாலனிடம் அளித்த மனு:
ராசிபுரம்
உழவர் சந்தையில், 1,300 உழவர் அட்டைதாரர்கள் உள்ளோம். தினந்தோறும்,
200 முதல், 300 விவசாயிகள் காய்கறி விற்பனை செய்துவருகின்றோம்.
அதேபோல், அருகே செயல்பட்டு வந்த செவ்வாய் வாரச்சந்தை பராமரிப்பு பணி
மேற்கொள்ளப்படுவதால், ஆறு மாதத்திற்கு மட்டும் உழவர் சந்தைக்குள்
வாரச்சந்தை நடத்திக்கொள்ள அனுமதிக்கப்பட்டது. ஆனால், கடந்த,
நான்காண்டாக உழவர் சந்தைக்குள்ளேயே வாரச்சந்தையும் செயல்பட்டு
வருகிறது.
இந்நிலையில், வாரச்சந்தையில் வேலை முடிந்து
ஓராண்டாகியும் திறக்காததால், தொடந்து உழவர் சந்தைக்குள்ளேயே
வாரச்சந்தை செயல்பட்டு வருகிறது. அதனால், இரவு நேரத்தில் சமூக
விரோதிகள் கூடாரமாக மாறி, காய்கறிகளை வைத்து சென்றால்
திருடிச்செல்கின்றனர். அதேபோல், உழவர் சந்தைக்கு வெளிப்பகுதியில்
சிறுவியாபாரிகள் காய்கறி கடை வைத்து நடத்துகின்றனர். அதனால் எங்கள்
விற்பனை பாதிப்படைகிறது. இதுகுறித்து நகராட்சி நிர்வாகத்திடம்
பலமுறை மனு அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை.
எனவே, எங்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கும் வாரச்சந்தையையும், வெளிக்கடைகளையும் அகற்ற வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.