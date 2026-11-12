புதர்மண்டிய மழைநீர் ஓடையை துார்வார விவசாயிகள் கோரிக்கை
புதர்மண்டிய மழைநீர் ஓடையை துார்வார விவசாயிகள் கோரிக்கை
ADDED : நவ 09, 2026 05:36 AM
நாமகிரிப்பேட்டை:நாமகிரிப்பேட்டை அடுத்த அக்கலாம்பட்டியில், மழைநீர் ஓடையை துார்வார வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
நாமகிரிப்பேட்டை
அடுத்த அக்கலாம்பட்டியை ஒட்டி ஏரி அமைந்துள்ளது.
மூலப்பள்ளிப்பட்டி, தண்ணீர்பந்தல்காடு, பள்ளக்காடு உள்ளிட்ட
பகுதிகளில் இருந்து வரும் மழைநீர், அக்கலாம்பட்டி ஏரிக்கு வந்து
சேரும். அக்கலாம்பட்டி ஏரி நிரம்பியதும், அங்கிருந்து
நாமகிரிப்பேட்டையை ஒட்டியுள்ள ஆர்.வி., மில்ரோடு, புதுப்பட்டி ரோடு
வழியாக சீராப்பள்ளி ஏரிக்கு செல்லும்படி ஓடை அமைந்துள்ளது. ஏரி
நிரம்பவில்லை என்றாலும் மழைக்காலத்தில் இந்த ஓடை வழியாக தண்ணீர்
செல்லும். இந்த ஓடையில் மழைநீர் சென்றால் சுற்றியுள்ள வேளாண் நிலங்களில்
உள்ள கிணறுகளில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர்ந்து விடும்.
தற்போது,
இந்த ஓடையை, புதர்கள் வளர்ந்து மறைத்துவிட்டது. தண்ணீர் எளிதாக செல்ல
வழியில்லாததால் ஆங்காங்கே தேங்கி நின்று குட்டையாக மாறிவிட்டது.
குட்டையாக தண்ணீர் நிற்பதால் கொசுப்புழு உற்பத்தியாகி
சுற்றுப்பகுதியில் சுகாதார சீர்கேட்டை ஏற்படுத்துகிறது. எனவே,
அக்லாம்பட்டி ஏரியில் இருந்து புதுப்பட்டி ரோடு வரை உள்ள ஓடையை சுத்தம்
செய்து துார்வார வேண்டும் என, இப்பகுதி விவசாயிகள் கோரிக்கை
விடுத்துள்ளனர்.