/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ 30ல் விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:18 AM
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நாமக்கல்; 'வரும், 30ல், விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் நடக்கிறது என, நாமக்கல் கலெக்டர் மது-பாலன் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து, அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை:ஜூலை மாதத்திற்கான, நாமக்கல் மாவட்ட விவ-சாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம், வரும், 30 காலை, 10:30 மணிக்கு, கலெக்டர் அலுவல-கத்தில் நடக்கிறது. கலெக்டர் மதுபாலன் தலைமை வகிக்கிறார். கூட்டத்தில் விவசாயிகள் கலந்துகொண்டு, வேளாண் இடு பொருள் இருப்பு விபரங்கள், வேளாண் உழவர் நலத்துறை மற்றும் இதர துறைகளில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் மானிய திட்டங்கள் குறித்து அறிந்து கொள்வ-துடன், தங்களது கோரிக்கைகளை தெரிவித்து பயன்பெறலாம். இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்-ளது.