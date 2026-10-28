/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/30ல் விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம்
ADDED : அக் 28, 2026 05:29 AM
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நாமக்கல்: 'வரும், 30ல், விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் நடக்கிறது' என, நாமக்கல் கலெக்டர் மதுபாலன் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை: நாமக்கல் கலெக்டர் அலுவலகத்தில், வரும், 30 காலை, 10:30 மணிக்கு, மாவட்ட அளவிலான விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் நடக்கிறது. விவசாயிகள் மற்றும் விவசாயிகள் சங்க நிர்வாகிகள் கலந்துகொண்டு, வேளாண் இடுபொருள் இருப்பு விபரங்கள், வேளாண் உழவர் நலத்துறை மற்றும் இதர துறைகளில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் மானிய திட்டங்கள் குறித்து அறிந்துகொள்வதுடன், தங்களது கோரிக்கைகளை தெரிவித்து தீர்வு பெறலாம். இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.