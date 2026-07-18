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மானிய விலையில் சான்று விதைகள்: விவசாயிகள் பயன்பெற அழைப்பு

மானிய விலையில் சான்று விதைகள்: விவசாயிகள் பயன்பெற அழைப்பு

ADDED : ஜூலை 18, 2026 05:57 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 05:57 AM

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மோகனுார்:மோகனுார் வேளாண் உதவி இயக்குனர் ஹேமலதா வெளியிட்ட அறிக்கை:

காரீப் பருவத்திற்கான நிலக்கடலை மற்றும் சோளம் சான்று பெற்ற விதைகள், மோகனுார் வட்டார ஒருங்கிணைந்த வேளாண் விரிவாக்க மையத்தில், விவசாயிகளுக்கு மானியத்தில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தேசிய சமையல் எண்ணெய் இயக்கம், எண்ணெய் வித்துக்கள் திட்டத்தின் கீழ், சான்று பெற்ற நிலக்கடலை விதைகள், ஒரு கிலோ, 125 ரூபாய் மானியத்திலும், ஆமணக்கு செயல்விளக்க திடல்களுக்கான விதைகள் மற்றும் இடுபொருட்கள், 8,000 ரூபாய் மானியத்தில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், தேசிய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து இயக்கம், சிறுதானியங்கள் திட்டத்தின் கீழ், சான்றுபெற்ற சோளம் விதைகள் மற்றும் நுண்ணுாட்டங்கள் உயிர் உரங்கள், உயிர் பூஞ்சாண கொல்லிகள் அனைத்தும், 50 சதவீதம் மானியத்தில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

இத்திட்டத்தின் கீழ், சோளம் செயல்விளக்கத்திற்கான விதைகள் இடுபொருட்கள், 7,500 ரூபாய் மானியத்தில் வழங்கப்படுகிறது. நிலக்கடலை, ஆமணக்கு, சோளம் மற்றும் இடுபொருட்கள் தேவைப்படும் விவசாயிகள், மோகனுார் வட்டார ஒருங்கிணைந்த வேளாண் விரிவாக்க மையத்தை நேரில் அணுகியோ அல்லது தங்கள் பகுதி உதவி வேளாண் அலுவலர்கள், உதவி தோட்டக்கலை அலுவலர்களை தொடர்புகொண்டோ பயன் பெறலாம்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது..

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