சிப்காட் திட்டத்தை ரத்து செய்யக்கோரி விவசாயிகள் நுாதன போராட்டம்
சிப்காட் திட்டத்தை ரத்து செய்யக்கோரி விவசாயிகள் நுாதன போராட்டம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:55 AM
நாமக்கல்; 'சிப்காட்' திட்டத்தை ரத்து செய்யக்கோரி, துாக்-குமாட்டி தற்கொலை செய்து கொள்ளும் நுாதன போராட்டத்தில்
விவசாயிகள் ஈடுபட்டனர்.
மோகனுார் தாலுகா, வளையப்பட்டி, பரளி, அரூர், என்.புதுப்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில், 882 ஏக்கர் பரப்பளவில், 'சிப்காட்' தொழிற்பேட்டை அமைக்கப்பட உள்ளது. இத்திட்டத்தை அமைக்க கூடாது என, அப்பகுதியை சேர்ந்த விவசாயிகள், கிராம மக்கள், 'சிப்காட்' எதிர்ப்பு இயக்கத்தினர், விவசாய முன்னேற்ற கழகத்தினர், பல்வேறு போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், 'சிப்காட்' எதிர்ப்பு இயக்கம் சார்பில், திட்டத்தை ரத்து செய்யக்கோரி, துாக்கு-மாட்டி தற்கொலை செய்துகொள்ளும் நுாதன போராட்டம், நாமக்கல் கலெக்டர் அலுவலகம் முன், நேற்று நடந்தது. விவசாய முன்னேற்ற கழக பொதுச்செயலாளர் பாலசுப்ரமணியன் தலைமை வகித்தார். அப்போது, அவர் நிருபர்க-ளிடம் கூறியதாவது: கடந்த, தி.மு.க., ஆட்சியில், 70 ஏக்கர் நிலம் தொடர்பாக, தனிநபருக்கு பலன் அளிக்கும் வகையில், 'சிப்காட்' திட்டம் அறிவிக்-கப்பட்டது. மேலும், 485 ஏக்கர் முப்போகம் விளையும் விவசாய நிலங்கள், ஆறு, ஏரி, குளம் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகள் பாதிக்கப்படும். சிப்காட் திட்டத்தை ரத்து செய்யக்கோரி, கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில், 200-க்கும் மேற்பட்ட அறவழிபோ-ராட்டங்கள், 800 நாட்கள் தொடர் காத்திருப்பு போராட்டம், 25,000க்கும் அதிகமான மனுக்கள் தமிழக அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்து. ஆனால், இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க-வில்லை. விளை நிலங்களை பாதுகாக்கவும், விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டும், தமிழக முதல்வர் நேரடியாக தலை-யிட்டு, சிப்காட் திட்டத்தை ரத்து செய்ய நடவ-டிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.