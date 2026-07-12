ஏரியில் மண் எடுக்க அனுமதி கோரி அதிகாரியிடம் விவசாயிகள் மனு
ஏரியில் மண் எடுக்க அனுமதி கோரி அதிகாரியிடம் விவசாயிகள் மனு
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:28 AM
பள்ளிப்பாளையம்:ஏரியில் வண்டல் மண் எடுக்க அனுமதி கோரி, வீரப்பம்பாளையம் பகுதியை சேர்ந்த விவசாயி விஸ்வநாதன் தலைமையில், விவசாயிகள் பள்ளிப்பாளையம் வட்டார வளர்ச்சி அதிகாரியை நேரில் சந்தித்து, நேற்று முன்தினம் கோரிக்கை மனு அளித்தனர்.
அதில், நாங்கள் விவசாயம் செய்து வருகிறோம். எங்கள் பகுதியில் நல்லாம்பாளையம், எளையாம்பாளையம், மோளகவுண்டம்பாளையம், வீரப்பம்பாளையம் ஆகிய பகுதியில் ஏரி உள்ளது. இதன் சுற்று வட்டாரத்தில், 4,000 ஏக்கர் விவசாய நிலம் உள்ளது. ஏரி துார் வாருதல், ஏரி கரை வலுப்படுத்தும் பணியை தொடங்க வேண்டும். பருவமழை சரியாக இல்லாத காரணத்தால் வறட்சி நிலவி வருகிறது. இதனால் ஏரி, குளம், குட்டைகளை ஆய்வு செய்து வண்டல் மண் எடுக்க உரிய அனுமதி தர வேண்டும் என, இப்பகுதி விவசாயிகள் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம் என, தெரிவித்துள்ளனர்.