விவசாய அடையாள அட்டை கட்டாயத்திற்கு விவசாயிகள் எதிர்ப்பு
விவசாய அடையாள அட்டை கட்டாயத்திற்கு விவசாயிகள் எதிர்ப்பு
ADDED : நவ 04, 2026 06:54 AM
நாமகிரிப்பேட்டை:விவசாய
அடையாள அட்டை திட்டத்தை கைவிட வலியுறுத்தி, நாமகிரிப்பேட்டையில்
தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் சார்பில், இன்று ஆர்ப்பாட்டம்
நடக்கிறது.
நாடு முழுவதும் மத்திய, மாநில அரசுகள்
செயல்படுத்தி வரும், பல்வேறு விவசாய நலத்திட்டங்களின் சலுகைகளை
பெறவும், உரம் மற்றும் இடுபொருட்களை வாங்கவும், பயிர் காப்பீடு
செய்யவும், விவசாய அடையாள எண் கட்டாயம் என மத்திய அரசு
அறிவித்துள்ளது. இதனால் கிராமப்புறங்களில் உள்ள ஏழை, எளிய சிறு,
குறு விவசாயிகள், அரசு புறம்போக்கு நிலங்கள் மற்றும் வன நிலங்களில் பல
தலைமுறைகளாக பட்டா இல்லாமல் விவசாயம் செய்து வரும் விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுவர்.
எனவே,
விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும், அடையாள அட்டை கட்டாய
திட்டத்தை மத்திய அரசு உடனடியாக கைவிட வேண்டும் என, விவசாயிகள்
தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இதன் தொடர்ச்சியாக,
இத்திட்டத்தை திரும்ப பெற வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு விவசாயிகள்
சங்கத்தின் நாமகிரிப்பேட்டை ஒன்றிய குழு சார்பில், மெட்டாலா பஸ்
நிறுத்தம் அருகில் இன்று காலை, 11:00 மணிக்கு ஆர்ப்பாட்டம் நடக்கிறது.
ஒன்றிய செயலாளர் செந்தில்குமார் தலைமை வகிக்கிறார். விவசாயிகள் கலந்து கொள்ள வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.