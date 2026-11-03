இயற்கை பூச்சி விரட்டி 'நீமாஸ்திரா' தயாரிக்க விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி
இயற்கை பூச்சி விரட்டி 'நீமாஸ்திரா' தயாரிக்க விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி
ADDED : நவ 02, 2026 05:59 AM
புதூர் மலையம்பட்டி:ராசிபுரம்
வட்டாரத்திற்குட்பட்ட புதுார் மலையம்பட்டி கிராமத்தில், தனியார்
வேளாண்மை கல்லுாரி மாணவியர் கிராமப்புற வேளாண் பணி அனுபவ திட்டத்தின்
கீழ் தங்கி, களப்பணியாற்றி வருகின்றனர்.
இத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, விவசாயிகளுக்கு
ரசாயன பயன்பாடற்ற இயற்கை விவசாய முறைகள் குறித்த விழிப்புணர்வு
தொடர்ந்து வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதன் தொடர்ச்சியாக, மாணவியர்
உள்ளூர் விவசாயிகளை ஒருங்கிணைத்து, 'நீமாஸ்திரா' இயற்கை பூச்சி
விரட்டி தயாரிக்கும் முறை குறித்த நேரடி செயல்விளக்கத்தை செய்து
காண்பித்தனர்.
அப்போது, விளைநிலங்களில் எளிதாக
கிடைக்கக்கூடிய வேப்ப இலை மற்றும் வேப்பங்கொட்டைகளை பயன்படுத்தி
எளிய முறையில் குறைந்த செலவில், 'நீமாஸ்திரம்' தயாரிக்கும் வழிமுறைகளை
விவசாயிகளுக்கு விரிவாக விளக்கினர். பயிர்களை தாக்கும் அசுவினி,
இலைப்பேன், மாவுப்பூச்சி போன்ற சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளை
கட்டுப்படுத்துவதில், 'நீமாஸ்திரா' பூச்சி விரட்டி எவ்வாறு
பலனளிக்கிறது என்பது பற்றியும் எடுத்துரைத்தனர்.
மேலும்,
இயற்கை விவசாய முறைகளை ஊக்குவித்தல், உள்ளூரில் கிடைக்கும் பொருட்களை
கொண்டு பயிர் பாதுகாப்பு முறைகளை கையாளுதல் மற்றும் ரசாயன
பூச்சிக்கொல்லிகளின் பயன்பாட்டைக் குறைத்து மண்ணின் வளத்தை
பாதுகாத்தல் ஆகியவற்றின் அவசியம் குறித்து விவசாயிகளுக்கு
விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.