/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ அரளி விலை சரிவு விவசாயிகள் கவலை
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:21 AM
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வெண்ணந்துார்:வெண்ணந்துார்
ஒன்றியத்துக்குட்பட்ட பொன்பரப்பிப்பட்டி, கோம்பைக்காடு,
குட்டலாடம்பட்டி, தேங்கல்பாளையம், அத்தனுார், ஆர்.புதுப்பாளையம்,
கல்லாங்குளம் மற்றும் கட்டனாச்சம்பட்டி பகுதிகளில் அரளி பூக்கள்
சாகுபடி அதிகளவில் நடந்து வருகிறது.
இப்பகுதிகளில் அறுவடை
செய்யப்படும் அரளி, சேலம் மற்றும் நாமக்கல் பகுதிகளில் செயல்படும் பூ
சந்தைகளுக்கு விற்பனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றன. கடந்த சில
வாரங்களுக்கு முன்பு கிலோ, 120 ரூபாய்-க்கு விற்பனையான அரளி, சில
நாட்களாக 60 முதல் 80 ரூபாய் வரை மட்டுமே விற்பனையாகி வருகிறது.
அரளி பூக்கள் விலை தொடர்ந்து சரிந்து வருவதால், மலர் சாகுபடி செய்துள்ள
விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.