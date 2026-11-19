ADDED : நவ 18, 2026 06:22 AM
நாமக்கல்,:'வரும், 20ல், நாமக்கல், பரமத்தியில் கோட்ட அளவிலான விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் நடக்கிறது' என, கலெக்டர் மதுபாலன் தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து அவரது அறிக்கை:
நாமக்கல்
மாவட்டத்தில், கோட்ட அளவிலான விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள்
கூட்டம், வரும், 20 காலை, 11:00 மணிக்கு நடக்கிறது. ஆர்.டி.ஓ.,
தலைமையில், நாமக்கல் தாலுகா அலுவலகத்திலும், திருச்செங்கோடு
கோட்டத்தில், பரமத்தி பி.டி.ஓ., அலுவலகத்திலும் நடக்கிறது.
கூட்டத்தில், விவசாயிகள் மற்றும் விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள்,
தங்களது பயிர் சாகுபடிக்கு தேவையான நவீன தொழில் நுட்பங்கள், வேளாண்
இடுபொருள் இருப்பு விபரங்கள், வேளாண் உழவர் நலத்துறை மற்றும் இதர
துறைகளில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் மானிய திட்டங்கள் குறித்து
அறிந்துகொள்ளலாம். மேலும், தங்களது கோரிக்கைகளையும்
தெரிவிக்கலாம்.
இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.