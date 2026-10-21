/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/சித்தப்பாவை கொன்றவர் சிக்கினார்
UPDATED : அக் 21, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 20, 2026 11:36 PM
அ நிறம் | அளவு
ப.வேலுார்: மது போதையில், சித்தப்பாவை அடித்து கொன்ற திபுன் சாகு, 29, என்பவரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
ஒடிஷா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் மனோஜ் சாஹு, 34. நாமக்கல் மாவட்டம் ப.வேலுார் அருகே, இருக்கூரில் ஒரு அட்டை மில்லில், 15 ஆண்டுகளாக தங்கி பணிபுரிந்தார்.
இவரது அண்ணன் புவனேஸ்வர் சாஹு வின் மகன் திபுன் சாஹு . இவரும், 10 ஆண்டுகளாக அதே மில்லில் வேலை செய்தார்.
நேற்று முன்தினம் இரவு, இருவரும் மது குடித்தபோது ஏற்பட்ட தகராறில், திபுன் சாஹு , மனோஜ் சாஹு வை அடித்து கொலை செய்தார். பரமத்தி போலீசார், திபுன் சாஹு வை கைது செய்தனர்.