நீர்நிலைகளில் குப்பை கொட்டினால் அபராதம்

ADDED : நவ 06, 2026 05:10 AM
பள்ளிப்பாளையம்:நீர்நிலை
பகுதிகளில் குப்பை கொட்டி, மாசுப்படுத்தினால் அபராதம்
விதிக்கப்படும் என, பள்ளிப்பாளையம் நகராட்சி நிர்வாகம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
பள்ளிப்பாளையம்
நகராட்சியில், 21 வார்டு உள்ளது. அனைத்து வார்டுகளிலும் துாய்மை
பணியாளர்கள், தினமும் சென்று குடியிருப்பு பகுதியில் குப்பை
சேகரித்து வருகின்றனர். இவ்வாறு சேகரிக்கும் குப்பை, தரம் பிரித்து
கிடங்கிற்கு அனுப்புகின்றனர். இந்நிலையில், சிலர் குப்பைகளை
ஆற்றிலும், சாக்கடையிலும், திறந்த வெளியிலும் கொட்டுகின்றனர்.
இதனால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது.
இந்நிலையில், நீர்நிலை
பகுதியில் குப்பை கொட்டினால் அபராதம் விதிக்கப்படும் என,
பள்ளிப்பாளையம் நகராட்சி நிர்வாகம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இது
குறித்து, காவிரி ஆற்றங்கரையோரம் எச்சரிக்கை பலகை
வைக்கப்பட்டுள்ளது.
அதில்,
'பொது இடங்கள், சாலையோரம், மழைநீர் வடிகால், மற்றும் நீர்நிலை
பகுதிகளில் குப்பை கொட்டாதீர், மீறி கொட்டினால் 500 ரூபாய் அபராதம்
விதிக்கப்படும்,' என கூறப்பட்டுள்ளது.