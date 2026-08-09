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'ரேபிடோ' வாகனத்திற்கு அபராதம்: ஆர்.டி.ஓ., அதிரடி

'ரேபிடோ' வாகனத்திற்கு அபராதம்: ஆர்.டி.ஓ., அதிரடி

ADDED : ஆக 09, 2026 04:57 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 04:57 AM

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திருச்செங்கோடு:திருச்செங்கோடு நகர பகுதியில், 'ரேபிடோ' வாகனம் இயக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், விதிமீறி இயக்கப்பட்ட, 'ரேபிடோ' இருசக்கர வாகனங்களை அனைத்து ஆட்டோ, கார் ஓட்டுநர்கள் மற்றும் உரிமையாளர் சங்க நிர்வாகிகள் பிடித்து, திருச்செங்கோடு வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் மோகனப்பிரியாவிடம் ஒப்படைத்தனர்.

அவர், இரண்டு வாகனங்களுக்கு, தலா, 12,000 ரூபாய் அபராதம் விதித்தார். ஆட்டோ, கார் ஓட்டுநர்கள் தெரிவிக்கையில் சிறு நகரமான திருச்செங்கோட்டில் இரு சக்கர வாகனங்களாக ரேபிடோ வாகனங்கள் இயங்கினால் எங்களின் வாழ்வாதாரம் மிகவும் பாதிக்கப்படும் என தெரிவித்தனர்.

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