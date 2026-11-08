பாதுகாப்பாக பட்டாசு· வெடிக்க தீயணைப்பு துறை விழிப்புணர்வு
பாதுகாப்பாக பட்டாசு· வெடிக்க தீயணைப்பு துறை விழிப்புணர்வு
ADDED : நவ 07, 2026 05:24 AM
நாமகிரிப்பேட்டை:நாமகிரிப்பேட்டை அரசு பெண்கள் மேல்நிலை பள்ளியில், வடகிழக்கு பருவமழை மற்றும் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் குறித்த விழிப்புணர்வு மற்றும் செயல்முறை விளக்கம் நடந்தது.
ராசிபுரம் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அமைந்துள்ள நாமகிரிப்பேட்டை அரசு பெண்கள் மேல்நிலை பள்ளியில் மாணவிகளுக்கு வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களில் மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்தும், தீபாவளி பண்டிகையின் போது பட்டாசுகளை பாதுகாப்பாக எவ்வாறு வெடிப்பது என்பது குறித்தும் விரிவான விழிப்புணர்வு வழங்கப்பட்டது. நிகழ்ச்சிக்கு, ராசிபுரம் நிலைய அலுவலர் பலகாரராமசாமி தலைமை வகித்தார்.
அவருடன் தீயணைப்பு வீரர்கள் கலந்துகொண்டு, மாணவிகளுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு முறைகள் மற்றும் அவசரகால மீட்பு செயல்பாடுகள் குறித்து செயல்முறை விளக்கம் செய்து காட்டினர். பருவமழை காலங்களில் மின் பாதுகாப்பு மற்றும் வெள்ள அபாயங்களின் போது கடைப்பிடிக்க வேண்டிய முறைகள் குறித்தும், பாதுகாப்பான முறையில் பட்டாசுகளை வெடித்து விபத்துகளை தவிர்ப்பது குறித்தும் மாணவிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.