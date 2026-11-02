மூதாட்டி வீட்டில் தீ விபத்து ரூ.2 லட்சம், 2.5 பவுன் நாசம்
மூதாட்டி வீட்டில் தீ விபத்து ரூ.2 லட்சம், 2.5 பவுன் நாசம்
ADDED : நவ 01, 2026 05:56 AM
நாமகிரிப்பேட்டை:நாமகிரிப்பேட்டை
அருகே, அரசபாளையம் நாடார் தெரு பகுதியை சேர்ந்தவர் காவேரி, 65;
இவரது கணவர் இறந்துவிட்டதால், தனியாக வசித்து வருகிறார்.
இந்நிலையில், நேற்று இரவு தன் பேரக்குழந்தைகளை பார்ப்பதற்காக,
அருகில் உள்ள உறவினர் வீட்டிற்கு காவேரி சென்றார். பின், இரவு, திரும்பி
வந்து பார்த்தபோது, வீட்டிற்குள் இருந்து கரும்புகையுடன், தீ
மளமளவென பிடித்து எரிந்து கொண்டிருப்பதை கண்டு கூச்சலிட்டார்.அக்கம்
பக்கத்தினர் ஓடிவந்து, தண்ணீரை ஊற்றி தீயை அணைக்க முயன்றனர். மேலும்,
ராசிபுரம் தீயணைப்பு படையினர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து, ஒரு மணி நேரம்
போராடி தீயை முழுமையாக அணைத்தனர். இருப்பினும், ரொக்கப் பணம், 2
லட்சம், இரண்டரை பவுன் தங்க நகை, வெள்ளி பொருட்கள், 10 மூட்டை அரிசி
சிப்பங்கள் அனைத்தும் தீயில் கருகி நாசமாயின. மேலும், வீட்டில் இருந்த
கட்டில், பீரோ, துணிமணிகள் மற்றும் வீட்டு உபயோக பொருட்கள் என,
அனைத்தும் முற்றிலுமாக எரிந்து சாம்பலாகின. நாமகிரிப்பேட்டை
போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.