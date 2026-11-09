விதிகளை காற்றில் பறக்க விட்டு அரசு கட்டடத்தில் பட்டாசு கடை
விதிகளை காற்றில் பறக்க விட்டு அரசு கட்டடத்தில் பட்டாசு கடை
ADDED : நவ 08, 2026 05:38 AM
ப.வேலுார்:பரமத்தி
அருகே, நல்லுார் கந்தம்பாளையம் பகுதியில் பரமத்தியிலிருந்து
திருச்செங்கோடு செல்லும் பிரதான சாலையில், மணியனுார்
ஊராட்சிக்குட்பட்ட மகளிர் சுய உதவிக்குழு கட்டடம் உள்ளது.
இக்கட்டட
வளாகத்தில், தற்காலிக பட்டாசு கடை வைக்க அப்பகுதியை சேர்ந்த
தனிநபர்கள் அனுமதி கேட்டிருந்தனர். அதற்கு நல்லுார் போலீசார் அனுமதி
மறுத்தனர்.
இந்நிலையில், நேற்று அரசு கட்டடத்தில் பட்டாசு கடை
திறக்கப்பட்டதால் அப்பகுதி பொதுமக்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள்
அதிர்ச்சியடைந்தனர். மேலும் நல்லுார் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அருகே
தார்ச்சாலையிலேயே பட்டாசு கடை அமைத்திருப்பதால் விபத்து ஏற்படும்
அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் போலீசார்,
வருவாய்த்துறையிடம் புகார் தெரிவித்தும் எந்தவித நடவடிக்கை
எடுக்காமல் மெத்தனமாக உள்ளனர்.
இதுகுறித்து, ப.வேலுார்
தாசில்தார் காரல் மார்க்ஸிடம் கேட்டபோது, ''அரசு கட்டத்தில் பட்டாசு
கடை வைக்க, பரமத்தி யூனியன் அலுவல அதிகாரிகள்
அனுமதியளித்துள்ளனர். இருப்பினும், இதுகுறித்து தொடர்ந்து
புகார்கள் வந்துள்ளதால் ஆய்வு செய்யப்படும். விதிகளை மீறி இருந்தால்
உடனடியாக அகற்றப்படும்,'' என்றார்.