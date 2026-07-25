'கொசு பேட்' தீப்பொறியால் வெடித்து சிதறிய பட்டாசுகள்
'கொசு பேட்' தீப்பொறியால் வெடித்து சிதறிய பட்டாசுகள்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:41 AM
குமாரபாளையம்:கொசு
பேட்டிலிருந்து விழுந்த தீப்பொறியால், மளிகை கடையில் வைத்திருந்த
பட்டாசுகள் வெடித்து சிதறி தீவிபத்து ஏற்பட்டது.
நாமக்கல்
மாவட்டம், குமாரபாளையம்-பள்ளிப்பாளையம் பிரிவு சாலை பகுதியை
சேர்ந்தவர் கந்தசாமி, 73; வீட்டின் ஒரு பகுதியில் மளிகை கடை நடத்தி
வருகிறார். மேலும், தீபாவளி பண்டிகையின் போது, தற்காலிக உரிமம்
பெற்று பட்டாசு கடை நடத்தி வருகிறார். இதில், மீதமாகும் பட்டாசுகளை
மளிகை கடையில் வைத்து விற்பனை செய்து வந்தார். நேற்று மதியம், 12:15
மணிக்கு, கடையின் ஒரு பகுதியில் கந்தசாமி துாங்கிக்கொண்டிருந்தார்.
அருகில் கொசு பேட் வைத்து அவ்வப்போது கொசுவை
விரட்டிக்கொண்டிருந்துள்ளார்.
அப்போது அதிலிருந்து தீப்பொறி
பறந்து, அங்கிருந்த பட்டாசுகள் மீது விழுந்ததில் மளமளவென வெடித்து
சிதறியதில் மளிகை கடையில் தீப்பற்றி எரியத்தொடங்கியது.
தகவலறிந்து சென்ற பவானி தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர் பழனிச்சாமி
தலைமையில் தீயணைப்பு வீரர்கள், இரண்டு தளங்களில் பற்றி எரிந்த
பட்டாசுகளை, மூன்று மணி நேரம் தண்ணீரை பீய்ச்சியடித்து அணைத்தனர்.
கந்தசாமிக்கு தீக்காயம் ஏற்பட்டு, ஈரோடு தனியார் மருத்துவமனையில்
சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். சேதமதிப்பு குறித்து குமாரபாளையம்
போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.