ஆண்டாள் பக்தர்கள் பேரவையின் முதல் மாநாடு: 2,000 பேர் பங்கேற்பு
ஆண்டாள் பக்தர்கள் பேரவையின் முதல் மாநாடு: 2,000 பேர் பங்கேற்பு
ADDED : செப் 28, 2026 01:35 AM
நாமக்கல்: ஆண்டாள் பக்தர்கள் பேரவையின், முதல் மாநில மாநாடு, நாமக்கல் - பரமத்தி சாலை, ஐஸ்வர்யா மஹாலில் நடந்தது.
மாநில தலைவர் கணேசன் தலைமை வகித்தார். சிறப்பு அழைப்-பாளர்களாக செல்வி, பிரமோஜ்குமார் பங்கேற்றனர். தமிழகம், புதுச்சேரி, கேரளம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இருந்து, 2,000க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர்.மாநாட்டில், பேரவை நிறுவனர் ஆண்டாள் சொக்கலிங்கம் கூறிய-தாவது: ஆண்டாள் பக்தர்கள் பேரவையில், 1.50 லட்சம் உறுப்பி-னர்கள் உள்ளனர். பேரவையின் முக்கிய பணிகளில் ஒன்றாக உணவு வழங்குவது மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அடையாறு புற்-றுநோய் மருத்துவமனையில் தினமும், 1,000-க்கும் மேற்பட்டோ-ருக்கு உணவு வழங்கப்படுகிறது. தமிழகம் முழுதும், 127 கோவில்களில், பல்வேறு நாட்களில் அன்னதானம் வழங்கப்படு-கிறது. கொரோனா காலத்தில், பெற்றோர் ஒருவரை இழந்த, 750 குழந்தைகளின் பள்ளி, கல்லுாரி கட்டணங்களை செலுத்தி வரு-கிறோம். ஏழை பெண்களுக்கு, திருமணத்திற்காக, 2 முதல், 4 கிராம் வரை தங்கம் வழங்கப்படுகிறது. இதில், 17,000 பேர் பய-னடைந்துள்ளனர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
மாநில செயலர் சக்திவேல், துணை தலைவர் சரவணன், மதுரை மண்டல நிர்வாகிகள் சொர்ணமூர்த்தி, பாக்கியராஜ், பொன்ராஜ், நாகராஜன்
உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.