/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/அத்தப்பம்பட்டி ஏரியில் மீன்பாசி ஏலம் ரத்து
ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:31 AM
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மல்லசமுத்திரம்:அத்தப்பம்பட்டி
ஏரியில், ஆக்கிரமிப்பு அதிகளவில் உள்ளதால் அதை முறையாக
அகற்றிவிட்டு பின்னர், மீன்பாசி ஏலம் நடைபெறும் என, அதிகாரிகள்
தெரிவித்தனர்.
மல்லசமுத்திரம் யூனியன், அத்தப்பம்பட்டி ஏரி
சர்வே எண்;169ல், நேற்று மீன்பாசி ஏலம் குத்தகைக்கு விடப்படுவதாக
அறிவிப்பு வெளியாகி இருந்தது. இந்நிலையில், ஏரியில் அதிகளவில்
ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளதாக, பொதுமக்கள்
அதிகாரிகளிடத்தில் முறையிட்டதன்பேரில், ஏலம் ரத்து
செய்யப்பட்டது.
இதுகுறித்து, மல்லசமுத்திரம் வட்டார வளர்ச்சி
அலுவலர் சுரேஷ் கூறுகையில்,''ஏரியில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி
பின்னர், இ-டெண்டர் முறையில் முறையாக ஏல அறிவிப்பு வெளியாகும்,''
என்றார்.