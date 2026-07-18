துாசூர் ஏரியில் நீர் வற்றியதால் பிடிக்கப்பட்ட மீன் குஞ்சுகள்
துாசூர் ஏரியில் நீர் வற்றியதால் பிடிக்கப்பட்ட மீன் குஞ்சுகள்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:05 AM
எருமப்பட்டி:துாசூர் ஏரியில் தண்ணீர் குறைந்ததால், மீன் குஞ்சுகளை, கருவாட்டிற்காக வியாபாரிகள் பிடித்து சென்றனர்.
எருமப்பட்டி
யூனியன், துாசூரில், 230 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் மிகப்பெரிய ஏரி உள்ளது.
இந்த ஏரி மூலம், 2,000 ஏக்கர் விவசாய நிலம் பாசன வசதி பெறுகிறது.
கடந்த,
2 ஆண்டுகளுக்கு முன், கொல்லிமலையில் நல்ல மழை பெய்ததால், துாசூர்
ஏரி நிரம்பி கடல்போல் காட்சியளித்தது. இதனால், ஏரியில் மீன்
குஞ்சுகள் விடப்பட்டிருந்தன. வளர்ந்த மீன்களை பிடித்து வியாபாரிகள்
விற்பனை செய்து வந்தனர்.
தற்போது, கொல்லிமலையில் போதிய மழை
இல்லாததால், ஏரியில் தண்ணீர் நாளுக்கு நாள் குறைந்து வருகிறது. மேலும்,
வெயில் கொளுத்தி வருவதால், 10 ஆண்டாக தெரியாத மண் திட்டுகள்
வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளன.
இதன் காரணமாாக, ஏரியில்
விடப்பட்டிருந்த மீன் குஞ்சுகளை, கருவாட்டிற்காக வியாபாரிகள்
அள்ளிச்சென்றனர். சிறிய மீன்களை வேறு ஏரியில் விட பிடித்து சென்றனர்.