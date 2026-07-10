புகையிலை பொருட்கள் விற்ற ஐந்து கடைகளுக்கு 'சீல்'

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:26 AM
புதுச்சத்திரம்:புதுச்சத்திரம் பகுதியில், புகையிலை பொருட்கள் விற்ற கடைகளுக்கு 'சீல்' வைக்கப்பட்டு, மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
புதுச்சத்திரம்
எஸ்.ஐ., கிருபானந்தம் தலைமையிலான போலீசார், ஏளூர் ரோட்டில் ரோந்து
சென்றனர். அப்போது அங்கிருந்த பெட்டிக்கடையில் சோதனை செய்ததில்,
விற்பனைக்காக வைத்திருந்த, 3 பாக்கெட் ஹான்ஸ் பறிமுதல்
செய்யப்பட்டு, நவணியை சேர்ந்த ராமசாமி, 72, என்பவர் கைது
செய்யப்பட்டார்.
இதேபோல், கள்ளுக்கடை பகுதியில் உள்ள ஜெகன் மளிகை
கடையில் சோதனை நடத்தி, 12 பாக்கெட் ஹான்ஸ் மற்றும் 8 பாக்கெட் கூலிப்
ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்து, கவுண்டம்பாளையத்தை சேர்ந்த முருகன், 59,
என்பவரை கைது செய்தனர்.
எஸ்.ஐ., சுந்தரம் தலைமையிலான போலீசார்,
அகரம் முதல் புதுச்சத்திரம் ரோட்டில் குற்றத்தடுப்பு ரோந்து பணியில்
ஈடுபட்டனர். அப்போது, அங்குள்ள கூல்டிரிங்ஸ் கடையில் சோதனை
மேற்கொண்டனர். அங்கிருந்து, 20 கிராம் அளவு கொண்ட, 15 பாக்கெட் ஹான்ஸ்
மற்றும் 5 பாக்கெட் கூலிப் புகையிலை பொருட்கள் விற்பனைக்காக மறைத்து
வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, நவணி
பள்ளிப்பட்டியை சேர்ந்த தனபால், 33 என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
இதேபோல் ஹான்ஸ் விற்பனை செய்ததாக, 5 கடைகளுக்கு நேற்று மாவட்ட உணவு
பாதுகாப்பு அலுவலர் ரமேஷ் சீல் வைத்தார்.