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ராசிபுரத்தில் திடீர் மழை: சாலையில் ஓடிய வெள்ள நீர்

ராசிபுரத்தில் திடீர் மழை: சாலையில் ஓடிய வெள்ள நீர்

ADDED : ஆக 14, 2026 06:00 AM

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ADDED : ஆக 14, 2026 06:00 AM

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ராசிபுரம்,:ராசிபுரம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில், நேற்று மாலை திடீரென பெய்த கன

மழையால் சாலைகளில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது.

ராசிபுரம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பல்வேறு கிராம பகுதிகளில், கடந்த சில நாட்களாக வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து காணப்பட்டது. இதனால் பொதுமக்கள், வாகன ஓட்டிகள், விவசாயிகள் அவதியடைந்து வந்தனர்.

இந்நிலையில், நேற்று மாலை ராசிபுரம் நகர் பகுதி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார கிராமங்களான கவுண்டம்பாளையம், முத்துக்காளிப்பட்டி, பட்டணம் உள்ளிட்ட இடங்களில் திடீரென காற்றுடன் கனமழை பெய்யத் தொடங்கியது.

மழை 45 நிமிடம் இடைவிடாது கொட்டி தீர்த்தது. இதனால் சாலைகளில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கியதால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர். சேந்தமங்கலம் பிரிவு சாலை அருகே சாலையோரம் இருந்த மரம் விழுந்தது. இதனால், சிறிது நேரம் போக்கு வரத்து பாதிக்கப்பட்டது.

திடீரென பெய்த கனமழையால், வெப்பமான சூழ்நிலை மாறி, குளிர்ந்த காற்று வீசியதால் பொதுமக்கள், விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.

* வெண்ணந்துார் மற்றும் சுற்று வட்டாரத்தில் நேற்று மாலை 4:00 மணியளவில் பெய்ய துவங்கிய மழை, ஒரு மணி நேரம் நீடித்தது. பல நாட்களாக வாட்டி வதைத்த வெப்பத்தை தணிக்கும் வகையில் பெய்த மழையால், பொதுமக்கள் நிம்மதி அடைந்தனர். மேலும், விவசாய பணிகளுக்கு மழை கைகொடுக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனர்.

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