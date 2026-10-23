நித்திய சுமங்கலி மாரியம்மன் கோவிலில் பூச்சாட்டு விழா
நித்திய சுமங்கலி மாரியம்மன் கோவிலில் பூச்சாட்டு விழா
ADDED : அக் 22, 2026 06:34 AM
ராசிபுரம்:ராசிபுரம் நித்திய சுமங்கலி மாரியம்மன் கோவிலில், ஐப்பசி தேர் திருவிழா, நேற்று முன்தினம் பூச்சாட்டுதலுடன் தொடங்கியது.
ராசிபுரத்தில்
பழமை வாய்ந்த நித்திய சுமங்கலி மாரியம்மன் கோவில் உள்ளது.
இக்கோவிலில் எப்போதுமே கம்பம் நடப்பட்டு இருக்கும் காரணத்தால்,
இங்குள்ள அம்மனை நித்திய சுமங்கலி மாரியம்மன் என பக்தர்கள்
அழைக்கின்றனர். இங்கு ஆண்டுதோறும் ஐப்பசி தேர் திருவிழா
நடத்தப்படுவது வழக்கம். நடப்பாண்டு தேர் திருவிழா, நேற்று முன்தினம்
இரவு பூச்சாட்டுதல் நிகழ்ச்சியுடன் தொடங்கியது. இதையொட்டி
மேளதாளம் முழங்க அம்மனுக்கு பூஜை செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து கோவில்
வளாகத்தில் இருந்து அம்மன் ஊர்வலமாக அழைத்து வரப்பட்டார்.
அப்போது,
திரண்டிருந்த பக்தர்கள் மற்றும் மண்டப கட்டளைதாரர்கள் வழங்கிய,
ஒரு டன் அளவிலான பூக்களால் அம்மனுக்கு பூச்சாட்டுதல் நடந்தது.
தொடர்ந்து அம்மன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு
அருள்பாலித்தார். பக்தர்கள் பூக்கள் வழங்கி அம்மனை வழிபட்டனர். தேர்
திரு
விழாவை முன்னிட்டு, தினந்தோறும் கட்டளைதாரர்கள் சார்பில்
அம்மன் ஊர்வலம் நடக்கிறது. ஏற்பாடுகளை கோவில் நிர்வாகமும்,
விழாக்குழுவினரும் செய்து வருகின்றனர்.