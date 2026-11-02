காளிப்பட்டி மாரியம்மன் கோவிலில் பூச்சாட்டு விழா

ADDED : நவ 01, 2026 05:53 AM
மல்லசமுத்திரம்:சேலம்- - நாமக்கல் மாவட்ட எல்லையில் அமைந்துள்ள, காளிப்பட்டி - பாவடி பஞ்., செங்குந்த முதலியார் மாரியம்மன், முத்துக்
குமாரசுவாமி
கோவில்களில் வருடம் தோறும் ஐப்பசி மாதம் திருவிழா வெகு விமர்சையாக
நடப்பது வழக்கம்.
அதன்படி, கடந்த, 29ல் அம்மனுக்கு
பூச்சாட்டுதலுடன் விழா தொடங்கியது. வரும், 12 காலை, 7:00 மணிக்கு,
பொங்கல் வைக்கப்படும். மதியம் 3:00 மணிக்கு பூந்தேர் எடுத்தல், பூவோடு
எடுத்தல் நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து இரவு 8:00 மணிக்கு, கம்பம் பிடுங்குதல்
நிகழ்ச்சி நடைபெறும்.
13 காலை, 8:00 மணிக்கு, முத்துக்குமார சுவாமிக்கு படக்கலம் எடுத்து வந்து,
அபிஷேகம் செய்து பொங்கல் வைக்கப்படும்.மாலை,
6:00 மணிக்கு
முத்துக்குமார சுவாமி திருவீதி உலா நடைபெறும். 14ல்
அம்மனுக்கு மஞ்சள் நீராட்டு விழா, 16ல் கோவில் முதலாம் ஆண்டு
கும்பாபிஷேக விழா
நிறைவையொட்டி, சிறப்பு அபிஷேகம், ஆராதனை நடந்தது.
திருவிழா காலத்தில், தினமும் ஒவ்வொரு கட்டளைதாரர்கள் சார்பாக
அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், ஆராதனைகள், திருவீதி உலா மற்றும்
பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். திருவிழாவையொட்டி நேற்று,
அம்மன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.