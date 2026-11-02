விதிகளை மீறியதாக மாவு மில்லுக்கு அபராதம்

ADDED : நவ 01, 2026 05:52 AM
ப.வேலுார்:ப.வேலுார்
டவுன் பஞ்., தலைவர் லட்சுமி மற்றும் அவரது கணவர் முரளி ஆகியோர்,
சுல்தான்பேட்டை பகுதியில், 'கே.கே.' என்ற பெயரில் ஆயில் மற்றும் மாவு
மில் நடத்தி வருகின்றனர். கடந்த அக்., 15ல், உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர்
முத்துசாமி தலைமையிலான அதிகாரிகள் குழுவினர், இந்த மில்லில் ஆய்வு
மேற்கொண்டனர்.
அப்போது, உரிய உணவு பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை
பின்பற்றாமல் விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த, தேங்காய் எண்ணெய், 9
லிட்டர், நல்லெண்ணெய், 11 லிட்டர், கடலை எண்ணெய், 7 லிட்டர் என, மொத்தம்,
27 லிட்டர் சமையல் எண்ணெயை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.
இதையடுத்து, மாவட்ட நியமன அலுவலர் தங்க விக்னேஷ் உத்தரவுப்படி,
மில் உரிமையாளர் மீது உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் முத்துசாமி, சிவில்
வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிவழி தீர்ப்பு
அலுவலரான, திருச்செங்கோடு ஆர்.டி.ஓ., லெனின், 2,000 ரூபாய் அபராதம்
விதித்து உத்தரவிட்டார்.