/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/உணவு கண்காட்சி
ADDED : அக் 16, 2026 06:33 AM
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நாமக்கல்:நாமக்கல், மோகனுார் சாலையில் செயல்படும் அறிஞர் அண்ணா அரசு கலைக் கல்லுாரியில் முதுகலை தாவரவியல் மன்ற தொடக்க விழாவை முன்னிட்டு, சிறுதானிய உணவு கண்காட்சி நடைபெற்றது.
கல்லுாரி முதல்வர் கார்த்திகேயன் தலைமை வகித்தார். டி.ஆர்.ஓ., சரவணன் சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்று, தாவரவியல் மன்றத்தை தொடங்கி வைத்து, சிறுதானிய உணவு கண்காட்சியை துவக்கி வைத்தார். மாணவ, மாணவியர் சிறுதானிய உணவு கண்காட்சியில் ராகி இனிப்பு கட்லட், தேங்காய் பால் கொழுக்கட்டை, லட்டு, காரப்புட்டு, கம்பு உருண்டை, நவதானிய லட்டு, ராகி உருண்டை, வரகு பாயாசம், தினை பாயாசம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பாரம்பரிய உணவு வகைகளை தயார் செய்து காட்சிப்படுத்தினர். மேலும், பனை பொருட்களும் கண்காட்சியில் இடம்பெற்றன.