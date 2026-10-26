ஹோட்டல், பேக்கரி கடைகளில் உணவு பாதுகாப்புத்துறை சோதனை
ஹோட்டல், பேக்கரி கடைகளில் உணவு பாதுகாப்புத்துறை சோதனை
ADDED : அக் 25, 2026 06:34 AM
ப.வேலுார்:ப.வேலுார் பகுதியில் உள்ள ஹோட்டல், பேக்கரி கடைகளில் உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர்.
ப.வேலுாரில்
உள்ள ஹோட்டல், பேக்கரி கடைகளில் தரமற்ற உணவு பொருட்களை விற்பனை
செய்வதாக புகார் எழுந்தது. இதையடுத்து, ப.வேலுார் உணவு பாதுகாப்பு
அலுவலர் முத்துசாமி மற்றும் குழுவினர், நேற்று பழைய பைபாஸ் சாலையில்
உள்ள பேக்கரி கடைகளில் சோதனை மேற்கொண்டனர்.
அப்போது, பேக்கரி கடைகளில் உணவு கையாளுபவர்கள் தலைக்
கவசம்
மற்றும் கையுறைகளை அணியவில்லை. சுகாதார நடைமுறைகளை
பின்பற்றவில்லை. தயாரிப்பு தேதி மற்றும் காலாவதி தேதியுடன் கூடிய
லேபிள்களை, காட்சிப்படுத்துமாறு வணிகர்களுக்கு
அறிவுறுத்தப்பட்டது.
சுகாதாரமற்ற முறையில் இருந்ததாக,
ஹோட்டல், பேக்கரி என, 12 கடைகளுக்கு, தலா, 1,000 ரூபாய் வீதம், 12,000
ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. காலாவதியான, 20க்கும் மேற்பட்ட
பால் பாக்கெட்டுகளை பறிமுதல் செய்து கீழே கொட்டி அழித்தனர்.
ஆய்வு
செய்த மற்ற பேக்கரி கடைகளுக்கு விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ்
வழங்கப்பட்டது. மேற்கூறிய குறைபாடுகளை, மூன்று நாட்களுக்குள் சரி
செய்யுமாறு உரிமையாளர்
களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது. உணவு
பொருட்களை தயாரிக்க, தரமான ஆயில் பயன்படுத்த வேண்டும். இல்லையெனில்
உணவு பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என,
வட்டார உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் முத்துசாமி தெரிவித்தார்.