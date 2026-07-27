வழி தவறிய மானை தேடும் வனத்துறை

ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:31 AM
எருமப்பட்டி:வழி தவறி வந்த மானை வனத்துறையினர் இரவு வரை தேடினர்.
எருமப்பட்டி
அருகே, துாசூர் சம்பாமேடு விவசாய நிலப்பகுதியில், நேற்று முன்தினம்
இரவு, பத்து வயது மதிக்கத்தக்க ஆண் மான் ஒன்று, வழி தவறி வந்து
சுற்றித்திரிந்தது.
இந்த மானை பார்த்ததும், அந்த பகுதியில் இருந்த
நாய்கள் துரத்தியுள்ளன. இதையடுத்து, அப்பகுதி விவசாயிகள்
வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
சம்பவ இடத்துக்கு சென்ற
வனத்துறையினர், இரவு வரை மானை பிடிக்க தேடி அலைந்தனர். ஆனால், இரவு
நேரம் என்பதால், மான் முட்புதருக்குள் சென்று மறைந்திருக்கும்
என்பதால், திரும்ப சென்றனர்.
அப்போது, 'பழையபாளையம்,
அலங்காநத்தம், துாசூர் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் மான் உள்ளதாகவும்,
அதை யாரும் தொந்தரவு செய்ய வேண்டாம்' என, வழிப்புணர்வு செய்ததுடன்,
உடனடியாக தகவல் தெரிவிக்குமாறு வனத்துறையினர் அறிவுரை வழங்கி
சென்றனர்.