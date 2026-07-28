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பள்ளிக்கு ஆர்.ஓ., சிஸ்டம் 'மாஜி' மாணவர்கள் வழங்கல்

பள்ளிக்கு ஆர்.ஓ., சிஸ்டம் 'மாஜி' மாணவர்கள் வழங்கல்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:23 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:23 AM

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நாமக்கல்; நாமக்கல், நல்லிபாளையம் வடக்கு அரசு மேல்நி-லைப்பள்ளியில், 1975-76ல், எஸ்.எஸ்.எல்.சி., படித்த, 120 மாணவ, மாணவியர், அரசு, தனியார் துறைகளில் பல்வேறு பொறுப்புகளில் பணி-யாற்றி வருகின்றனர்.

மேலும், பலர் தொழில் அதிபர்களாகவும் உள்ளனர். தொடர்ந்து, முன்னாள் மாணவர்கள், 50 ஆண்டுகளுக்கு பின், சந்திப்பு நிகழ்ச்சி நடந்தது. அப்போது, படிக்கும் காலத்தில் நடந்த சம்பவங்களை நினைவு கூறினர். தங்களது குடும்பம், குழந்தைகள் மற்றும் தற்போது செய்யும் தொழில், பணி குறித்து பகிர்ந்து கொண்டனர்.தொடர்ந்து, 50ம் ஆண்டு பொன்விழாவை சிறப்-பிக்கும் வகையில், பள்ளி மாணவ, மாணவியர் பயன்படுத்தும் வகையில், ஆர்.ஓ., சிஸ்டம் வழங்க முடிவு செய்தனர். அதன்படி, மாணவர்-களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில், ஆர்.ஓ., சிஸ்டம் பள்ளி நிர்வாகத்-திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

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