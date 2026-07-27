தடை பிளாஸ்டிக் பறிமுதல் நான்கு கடைகளுக்கு அபராதம்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:24 AM
நாமகிரிப்பேட்டை:நாமகிரிப்பேட்டை
டவுன் பஞ்., பகுதிகளில் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட நெகிழி பொருட்கள்
பயன்படுத்தப்படுவதாக புகார்கள் வந்தன.
இதையடுத்து, டவுன்
பஞ்., அதிகாரிகள் அப்பகுதியில் உள்ள வணிக நிறுவனங்கள், கடைகளில்
திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். ஆய்வின் போது நாமகிரிப்பேட்டை பகுதியில்
இயங்கி வரும், 10 கடைகளில் அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர்.
இதில், நான்கு கடைகளில் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட நெகிழி பேப்பர்கள் பயன்படுத்தியது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து அந்த கடைகளில் இருந்து, 2 கிலோ எடையுள்ள தடை செய்யப்பட்ட நெகிழி பேப்பர்களை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.
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விதிமுறைகளை மீறி தடை செய்யப்பட்ட நெகிழி பொருட்களை
பயன்படுத்திய, 4 கடைகளின் உரிமையாளர்களுக்கும் சேர்த்து, மொத்தம்,
1,600 ரூபாய் அபராதம் விதித்து அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்தனர்.
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டவுன் பஞ்., பகுதிகளில் உள்ள கடைகளில் மீண்டும் தடை செய்யப்பட்ட
நெகிழி பொருட்களை பயன்படுத்தினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்
என்றும், கடைகளின் உரிமையாளர்கள் அரசால் அனுமதிக்கப்பட்ட மாற்று
பொருட்களை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் அதிகாரிகள்
எச்சரிக்கை விடுத்தனர்.