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ரயில்வே காலி பணியிட தேர்வுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்பு 12ல் தொடக்கம்

ரயில்வே காலி பணியிட தேர்வுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்பு 12ல் தொடக்கம்

ADDED : நவ 04, 2026 06:56 AM

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ADDED : நவ 04, 2026 06:56 AM

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நாமக்கல்:'ரயில்வே காலி பணியிடங்களுக்கான தேர்விற்கு, இலவச பயிற்சி வகுப்பு வரும், 12ல் தொடங்குகிறது' என, நாமக்கல் கலெக்டர் மதுபாலன் தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து, அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை:

ரயில்வே தேர்வு வாரியத்தால் நடத்தப்பட உள்ள, 5,236 காலி பணியிடங்களுக்கான தேர்விற்கான இலவச பயிற்சி வகுப்பு, புதிதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மேம்படுத்தப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின்படி, நேரடியாக நாமக்கல் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில், வரும், 12 மதியம், 2:00 மணிக்கு தொடங்குகிறது. இந்த தேர்விற்கு, https://www.rrbchennai.gov.in/ என்ற இணையதளம் வழியாக விண்ணப்பிக்கலாம்.

ஒவ்வொரு பாடவாரியாக சிறந்த வல்லுனர்களை கொண்டு பயிற்சி வகுப்பு நடத்தப்படுகிறது.

பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து கொள்ள விருப்பமுள்ளவர்கள் onlineclassnkl@gmail.com என்ற இணையதளம் மூலமாகவோ அல்லது நாமக்கல் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தை நேரில் தொடர்பு கொண்டோ, தங்களது பெயர், முகவரி, தொலைபேசி எண் அடங்கிய சுயவிபரத்தை பதிவு செய்து பயன் பெறலாம்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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